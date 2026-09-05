Midyat'ta Süryani Cemaati Mor Şarbel'i Andı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani cemaati, Mor Şarbel Anma Günü dolayısıyla Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen geleneksel Şahro etkinliğinde bir araya geldi. Programda dualar edildi, ilahiler seslendirildi ve Mor Şarbel ile kilisenin tarihini anlatan film gösterimi yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani cemaati, Mor Şarbel Anma Günü dolayısıyla Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen geleneksel Şahro etkinliğinde buluştu. Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen programda dualar edildi, ilahiler seslendirildi. Etkinlikte ayrıca Şehit Mor Şarbel ile kız kardeşi Şehit Mort Bobay dualarla anıldı.

Anma programında Mor Şarbel'in hayatı ile kilisenin tarihini konu alan film gösterimi yapılırken, katılımcılara kilisenin geçmişine ilişkin bilgiler de aktarıldı.

Kaynak: ANKA