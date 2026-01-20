Haberler

MHP'li Özdemir'den 'Atlas Çağlayan' paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın İstanbul'da sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili olarak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi ve olayı Ahmet Minguzzi cinayetine benzetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Müteessir bir hissiyatla diyorum ki, Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekerrür etti. Merhum Atlas evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında üzüntüsünü belirten Özdemir, "İstanbul Güngören'de yaşı henüz 17 olan Atlas Çağlayan isimli evladımız yan baktın bahanesiyle 15 yaşındaki bir katil tarafından sokak ortasında katledildi. Müteessir bir hissiyatla diyorum ki, Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekerrür etti. Merhum Atlas evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdemir'in paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma da yer aldı. - KAYSERİ

