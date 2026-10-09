MHP'li Özcoşkun, Diyarbakır Sur'da esnafı ziyaret etti, 'Terörsüz Türkiye' konuşuldu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindeki heyet, Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete vatandaşlar, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte kentte yerli ve yabancı turist sayısının arttığını ifade etti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, cuma namazı öncesinde Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Sokak sokak dolaşan Özcoşkun, vatandaşlarla sohbet ederek 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlar, süreçle birlikte Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

Özcoşkun, Ulu Cami Meydanında vatandaşlarla çay içerek sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı. Esnaf ziyaretlerinin ardından Özcoşkun ve beraberindeki heyet, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı