MHP'li Ersoy: "Sanal kumar ve uyuşturucuya karşı tavizsiz mücadele"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada sanal kumar, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ile mücadelenin toplumsal bir beka meselesi olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu yasadışı ağlardan korunması gerektiğini dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sanal kumar, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca bir güvenlik başlığı değil, toplumsal bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

Ersoy, konuşmasında özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar ağlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu alanda yürütülen mücadelenin çok boyutlu bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Aynı şekilde, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonların da kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti. Yürütülen çalışmaların yalnızca istatistiklerle ifade edilemeyeceğini belirten Ersoy, "Sanal kumar ve uyuşturucu ile yürütülen mücadele; yasa dışı ağlara karşı verilen kararlı operasyonların, gençlerimizi bağımlılıktan korumaya yönelik çalışmaların ve toplumumuzu tehdit eden unsurlara karşı ortaya konan güçlü iradenin bir sonucudur" dedi.

Bu mücadelenin sadece bir güvenlik politikası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu süreç; toplumumuzun huzurunu koruyan, gençlerimizi güvence altına alan, aile yapımızı muhafaza eden ve geleceğimizi sahiplenen bir duruşun ifadesidir."

Ersoy, görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Canı pahasına görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimize ve amirlerimize şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Caminin tuvaletinde gören polisi aradı! Hem de kadınlar bölümünde
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

Kadro tercihi hakkında konuştu! Değişikliklerin sebebi buymuş
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti