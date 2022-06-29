MHP İl Başkanlığı'ndan Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti - Haberler

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MHP İl Başkanlığı'ndan Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MHP İl Başkanlığı'ndan Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MHP heyetine ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden OSB Başkanı Yalçın, sanayicilere layıkıyla hizmet etme gayretinde olacaklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinde, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ın yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar ile Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp de yer aldı. Ziyaretinde Kayseri OSB Yönetimine yeni görevlerinde başarı dileyen MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Mehmet Yalçın ve yönetiminin sanayicinin sorunlarını bildiğini ve sorunları gidermek için başarıyla hizmet edeceklerine inandığını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da sanayicilerin vermiş olduğu görevi layıkıyla yapma gayretinde olacaklarını dile getirdi. Başkan Yalçın, bu görevi yerine getirirken şehrin karar organlarıyla istişareye de önem vereceklerini kaydetti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Yalçın Kayseri OSB Yerel Haberler

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