MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan Gaziler Günü Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Gaziler günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Gazilik, cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi, kahramanlığın muazzam sinesidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gaziliğin, cesaret ve fedakarlığın simgesi, kahramanlığın sinesi olduğuna dikkat çeken Başkan Alıcık, mesajında "Türk Milleti Gazidir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazidir, Türk Devleti Gazidir. Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Gazilik, cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi, kahramanlığın muazzam sinesidir. Gazilik, fedakarca, kahramanca, yürekli bir şekilde candan ve serden vazgeçmeye hazır oluşun kararlılık beyanıdır. Gazilik, şehadeti göze almış, varlığını hiçe saymış, vakarını haysiyetiyle sarmış ahlak burçlarının ve adam gibi adam olanların unvanıdır. Tarih boyunca ihanet inancın karşısında tutunamamış, işgal ve istila hevesleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuru karşısında asla duramamıştır. Türk milleti hem gaziliğin hem de şehadetin yuvasıdır. Gazilerimizle şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Gazisi mahzun ve mahcup olan bir millet geçmişinden kopmuş istikbalinden vazgeçmiş demektir. Hiç kuşku yoktur ki, Gaziler Türk milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır" 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. - AYDIN