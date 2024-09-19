Üye Girişi
Haberler

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan Gaziler Günü Mesajı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan Gaziler Günü Mesajı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada gaziliğin cesaret, dirayet ve fedakarlığın simgesi olduğunu vurguladı. Alıcık, Türk milletinin gazilik ve şehadetin yuvası olduğuna dikkat çekerek, gazilerin milli varlığın güvenceleri olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Gaziler günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Gazilik, cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi, kahramanlığın muazzam sinesidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gaziliğin, cesaret ve fedakarlığın simgesi, kahramanlığın sinesi olduğuna dikkat çeken Başkan Alıcık, mesajında "Türk Milleti Gazidir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazidir, Türk Devleti Gazidir. Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Gazilik, cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi, kahramanlığın muazzam sinesidir. Gazilik, fedakarca, kahramanca, yürekli bir şekilde candan ve serden vazgeçmeye hazır oluşun kararlılık beyanıdır. Gazilik, şehadeti göze almış, varlığını hiçe saymış, vakarını haysiyetiyle sarmış ahlak burçlarının ve adam gibi adam olanların unvanıdır. Tarih boyunca ihanet inancın karşısında tutunamamış, işgal ve istila hevesleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuru karşısında asla duramamıştır. Türk milleti hem gaziliğin hem de şehadetin yuvasıdır. Gazilerimizle şehitlerimiz milli varlığın güvenceleri, milli istiklalin yenilmez güçleridir. Gazisi mahzun ve mahcup olan bir millet geçmişinden kopmuş istikbalinden vazgeçmiş demektir. Hiç kuşku yoktur ki, Gaziler Türk milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır" 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Haluk Alıcık Politika Yerel MHP

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu

Kararnamede onun da adı var! Atandığı şehrin ilk kadın valisi oldu
Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });