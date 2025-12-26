MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş'ten esnaf ziyaretleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Program çerçevesinde Iğdır'daki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ateş, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafın talep ve sorunlarını dinledi. Sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde, vatandaşların beklentileri not alınırken, MHP'nin yerel ve genel politikaları hakkında da bilgi paylaşıldı. Ziyaretler sırasında esnafın gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden İl Başkanı Hüseyin Ateş, MHP'nin her zaman milletle iç içe olduğunu vurgulayarak, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışı doğrultusunda, vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri"nin önümüzdeki günlerde de farklı mahalle ve bölgelerde devam edeceği bildirildi. - IĞDIR