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MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın Babaannesi Hayatını Kaybetti

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MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın babaannesi Ulviye Özkan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Cenaze bugün Çavuşköy'de defnedilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın babaannesi hayatını kaybetti.

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın babaannesi Ulviye Özkan bir süredir tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Ulviye Özkan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip merkez Çavuşköy'de kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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