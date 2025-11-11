MHP Aydın İl Başkanı'nın Çakarlı Araç Kullanımı Tartışmalara Neden Oldu

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın çakarlı bir şekilde araç kullanması tepkilere neden oldu. Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, "Artık il başkanlıklarına da çakar mı tahsis edildi? Yoksa "Biz iktidar ortağıyız, kanun yasa tanımayız" mı denilmek isteniyor? Unutmayalım, yöneticiler kanunlara uymazsa, üyelerden ve vatandaşlardan da hukuka saygı beklenemez" dedi.

MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Ankara'ya doğru seyir halinde olduğu anların videosunu, "Değerli arkadaşlar Ankara yolundayız. Hayırlı akşamlar diliyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda aracın önündeki çakar dikkat çekti. Alıcık, çakarlı araç kullanmasıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, Alıcık'a tepki gösterdi. Karahan şu ifadeleri kullandı.

"Dün MHP İl Başkanı Haluk Alıcık Ankara yolculuğunda araç içinde bir video çekip paylaşmış. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyor, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ancak videoda dikkatimi çeken bir detay var: aracında çakar lamba bulunuyor. Aracın sol camında 'MHP İl Başkanlığı' yazısı yer almakta. Bu araç vekil aracı mı kime ait? Haluk bey açıklamalı. Merak ediyorum; yeni bir kanun mu çıktı da bizim haberimiz yok? Yoksa artık il başkanlıklarına da çakar mı tahsis edildi? Yoksa 'biz iktidar ortağıyız, kanun yasa tanımayız' mı denilmek isteniyor? Unutmayalım; yöneticiler kanunlara uymazsa, üyelerden ve vatandaşlardan da hukuka saygı beklenemez. O zaman devlet hukuk devleti olmaktan çıkar ve tuz kokar."