MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye istikametinde ülkemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara devam edilecek"

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, "'Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır" denildi.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık olarak 3 saat süren toplantının sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından 9 maddelik bildiri yayımlandı.

Bildiride, MGK gündeminde 2025 yılında gerçekleşen ve milli güvenlik bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai hadiselerin değerlendi açıklandı. 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmelerinde ele alındığı belirtilerek bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirlerin müzakere edildiği duyuruldu.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunuldu.

Kurulda "Terörsüz Türkiye" hedefi istikametinde gelinen aşamanın ele alındığı açıklanarak; "Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır" denildi.

Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

Gazze'deki son durum ve ateşkesin geleceğinin değerlendirildiği açıklanarak, "Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan bildiride MGK gündeminde Somali'deki gelişmelerinde değerlendirildiği belirtilerek, "Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye'nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir" denildi.

MGK gündeminde İran merkezli güncel gelişmelerin etraflıca ele alındığı açıklanan bildiride "Komşumuz İran'ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir" denildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da konuşulduğu Kurulda, savaşın yansımalarının Karadeniz'de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Türkiye'nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilen açıklamada son madde olarak şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir." - ANKARA