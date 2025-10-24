Haberler

MGC'den İl Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz, gazetecilerin sorunlarının çözülmesi için gerekenin yapılacağını söyledi ve basın mensuplarının stadyum girişlerinde yaşadığı sorunların giderileceğini belirtti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu üyeleri, bir süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Müdür Yılmaz, gazetecilerin görev yaparken yaşadıkları sorunların çözümü içen gerekenin yapılacağını söyledi.

Ziyaret programında MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Başkan Kaya Tepe, Müdür Yılmaz'a basın sektörü ve MGC'nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, teşkilat mensuplarının gazetecilere görevlerini yaptıkları sırada gerekli kolaylığın sağlanmasının önemine işaret etti. Başkan Tepe, basın mensuplarının gazeteci olduklarını kanıtlayan basın kartlarının, teşkilat mensuplarınca zaman zaman kabul edilmediğine yönelik şikayetler de aldıklarını ifade etti. Tepe, basın mensuplarının maç takibi için Mersin Stadyumuna girişlerde özellikle araç parkları konusunda sorun yaşadıklarını dile getirerek, çözümü konusunda gerekli özenin gösterilmesini beklediklerini söyledi.

"Basın kartını tanımamayı kabul edemem"

Son derece sıcak ve samimi geçen ziyaret sırasında MGC yönetimine teşekkür eden Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, daha önceleri Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan biri olarak, kentin yabancısı olmadığını hatırlattı. Basının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev yaptığını vurgulayan Yılmaz, teşkilat olarak basın mensuplarının görevlerini yaparken her türlü kolaylığın gösterilmesinden yana olduğunu söyledi. Yılmaz, "Basın kartını tanımamayı kesinlikle kabul edemem. Bu kart, devletin ilgi organlarınca verilmiş bir kart. Bu konuda ve gazetecilerin maç takipleri sırasında stadyum girişlerindeki araç parkı sorununun da çözümü için gerekli özeni göstereceğiz. Mersin'in huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından üstün görev anlayışı ile hareket edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



