Mezitli'de Çocuk Gündüz Bakım Evleri'nde Mezuniyet Sevinci

Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakım Evleri'nde mezuniyet töreni yapıldı.

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gündüz Bakım Evleri'nde eğitim gören minik öğrencilerin 2021-2022 eğitim dönemi mezuniyet töreni yapıldı. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Kreşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan ve öğrenci aileleri de katıldı.

Çocukların şarkılar söyleyip, dans ederek mezuniyet coşkusunu yaşadığı törende aileler de bu heyecana ortak oldu. Öğretmenleri tarafından verilen eğitimlerle hazırladıkları gösterileri, aileleri için sergileyen minik mezunlar yaşamlarında ilk kez diploma almanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuk Gündüz Bakım Evleri Eğitim koordinatörü Nezaket Aktaş yaptığı konuşmada, 6. Dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Aktaş, "Öğrencilerimizi bir üst okula uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Geride kalan 6 yıl boyunca öğrencilerimizle ve velilerimizle kocaman birer aile olduk. Birinci çocuğunu mezun ettiğimiz ailelerimiz ikinci çocuklarını bizlere emanet ettiler. Yaptığımız başarılı çalışmalar bizi daha çok kamçılayacak ve çıtayı daha yükseğe taşıyarak, kendi kendimizle yarışmaya devam edeceğiz. Bize güven veren her türlü desteğini sağlayan, motivasyonumuzu artıran Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, "Okul hayatı ile ilk defa tanışan ve bir yıl boyunca sosyalleşme adına yapılan tüm adımları başarı ile tamamlayan minik öğrencilerimiz, eğitimlerini başarıyla bitirme ve ilk kep atma töreninin heyecanı yaşadı. Şu an Çocuk Gündüz Bakımevi sayımız üçe yükseldi. Hiç şüphesiz ki, okulumuz kolejlere rakip olmaya başladı. Şu an Mersin'in en güzel anaokullarına sahibiz. Onlara en güzel geleceği sağlamak görevimiz bulunuyor. Çocuklarımız, yaşama sevincimiz ve geleceğimizin güvencesidir. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülücüleri görmek bizlere moral veriyor. Tüm velilerimize çocuklarını güvenip bizlere teslim ettiği için teşekkür ediyoruz. Mezuniyet töreninde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel