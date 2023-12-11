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Mezitli Belediyesi, taksi kulübesini yeni yerine taşıdı

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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Denizhan Sitesi önündeki taksi kulübesini yeni yerine taşıdı. Kulübenin yeni yerleşim alanı olarak belirlenen park alanında canlılara ve ağaçlara zarar verilmemesi ve vatandaşların parkı kullanım haklarının kısıtlanmaması üzerinde hassasiyetle duruldu.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, talepler doğrultusunda Denizhan Sitesi önündeki taksi kulübesini yeni yerine taşıdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME Genel Kurulu'nun 10 Ağustos 2023 tarihli 2023/371 sayılı kararı doğrultusunda, 35411 Sokak ile 35420 Sokak kesişiminde bulunan 10. Yıl Korusu park alanı, kulübenin yeni yerleşim alanı olarak belirledi. Mezitli Belediyesi taşıma süresince, park alanında yaşayan canlılara ve ağaçlara zarar verilmemesi, aynı zamanda vatandaşların parkı kullanım haklarının kısıtlanmaması üzerinde hassasiyetle durdu. Belediyeye bağlı ekipler, taşıma ve yapım sürecini titizlikle yürütürken, parktaki canlı yaşamını ve yeşil alanı korumaya özen gösterdi.

Yeni yerine taşınan taksi kulübesinin bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırması ve şehir estetiğine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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