Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri Piknikte Buluştu - Haberler

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevlerinin düzenlediği Kuyuluk Tabiat Parkı'ndaki pikniğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'de katıldı.

Piknikte çocukların oyunlarına eşlik eden ve ailelerle sohbet eden Tarhan, gelecek güzel günler için mutlu çocuklar yetiştirmek istediklerini söyledi.

Aydınlık Türkiye'nin geleceğinin bu çocuklar olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, "Canımızın parçası olan çocukların, Atatürkçü, aydın, cumhuriyet sevdalısı, doğaya, çevreye ve ülkesine saygılı birer birey olarak yetiştirmemiz en büyük vatandaşlık görevimizdir. Bu amaçla Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevlerimizi hayata geçirdik. Tamamı kendi öğretmenlerimizden oluşan kadromuzla çocuklarımızı güvenli bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel