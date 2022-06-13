Mezitli Belediyesi Bale Kursiyerlerinden Sezon Finali Gösterisi

Mezitli Belediyesi Spor Okulları bünyesinde bulunan Bale Okulu'nda eğitim alan kursiyerler sezonu etkileyici bir gösteri ile tamamladı. Mezitli Belediyesi Bale eğitmeni Ahmet Demirci tarafından hazırlanan özel koreografi ile Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sahnesine çıkan minik balerin ve baletler sergiledikleri başarılı performanslarla ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan'la birlikte izlediği, spor okullarında bale eğitimi alan öğrencilerin yıl sonu gösterisi kostüm ve sahne koreografisi ile de tam not aldı.

Birbirinden zor figürleri ustalıkla gerçekleştiren miniklerin gösterisi, izleyenleri hayran bıraktı.

Gösteri sonrası eğitim veren bale öğretmenleri ve konservatuVarda okuyan öğrencileri çiçek vererek kutlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, Türkiye'nin özlemi olan tablonun Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Tarhan, "Hayata geçirdiğimiz sanat hamleleri ve yatırımları ile konser ve etkinliklerimizi daha geniş kitlelerin izleyebileceği mekanlara kavuştuk. Kurslarımızın sanatçı arkadaşlarımızın sayıları giderek artıyor ve çok önemli yerlerde gururla bizleri temsil ediyorlar. Mezitli Belediyesi olarak spor ve sanatsal çalışmalar konusunda büyük projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hocamız Ahmet Demirci'nin büyük özveri ve gayretleriyle yine muhteşem bir gösteri izleme şansı bulduk. Minklerimizin tamamı birer sanatçı olmasalar da sanata ve baleye önem veren aydınlık yüzlü bireyler olarak Türkiye'mizin geleceği olacaklardır" dedi.

ANKA / Yerel