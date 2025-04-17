Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu Hayatını Kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 93 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatı, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel