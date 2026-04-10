Mevlit çıkışı vatandaşlara lokma ikramı

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Reşadiye Camii'nde bir program düzenlendi, çıkışta vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Reşadiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, bütün şehitler için dualer edildi. Namazın ardından cami bahçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği dağıtımda İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'da orada bulundu. Cami içinde de dışında da emniyet mensupları ile vatandaşlar bir araya geldi. - ESKİŞEHİR

