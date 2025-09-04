Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası'nda Sivas'ta Konser Programı Düzenlendi
Sivas İl Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, çocuk korosu ilahi ve eserlerle konser verdi. İl Müftüsü Hasan Limon, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas İl Müftülüğü Çocuk Korosu tarafından konser programı düzenlendi.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Din Görevlisi Kazım Yiğiter'in yönetiminde, konservatuar öğrencisi Kerem Selvi'nin şefliğinde öğrencilerin icra ettiği ilahi ve eserlerle büyük beğeni topladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Limon, organizasyonda emeği geçen din görevlilerine, öğrencilere ve rehberlik eden hocalara teşekkür ederek, İl Müftülüğü bünyesinde uzun süredir alanında uzman din görevlilerinden eğitim alan öğrencileri tebrik etti.

Müftü Limon, "Peygamber sevgisinin gönüllerde daha da pekişmesi amacıyla asırlardır naatlar yazılmış, ilahiler söylenmiştir. Bugün ise öğrencilerimiz bu güzel geleneği yaşatacak; ilahi ve eserleriyle bu sevgiyi dile getirecekler. Son peygamber olarak insanlığa tevhidi, adaleti, merhameti ve vefayı öğreten Efendimizin dünyayı teşriflerinin 1500. yılında, Mevlid-i Nebi Haftası'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Programa katılan kıymetli misafirlerimize ve bizlere birbirinden değerli eserleri sunan hocalarımız ile öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
