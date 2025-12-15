Germencik'te Mevlana Haftası etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Hayriye Aycen 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anmak ve anlamak amacıyla 'Mevlana Haftası' etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Mevlana'nın sevgi, dostluk, hoşgörü ve paylaşım gibi evrensel değerleri, çocukların dünyasına uygun bir dille aktarıldı. Hikayeler, şarkılar ve sanatsal çalışmaların yer aldığı programda minikler hem eğlendi, hem de manevi değerlerle tanıştı. Etkinlikte, çocukların Mevlana'nın öğretilerini yaşayarak öğrenmesi hedeflendi. Germencik İlçe Müftülüğü tarafından Hayriye Aycen 4-6 Yaş Kur'an Kursu hocalarına teşekkür edilerek, manevi değerlerin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. - AYDIN