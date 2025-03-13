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Meteorolojiden Erzurum İçin Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteorolojiden Erzurum İçin Buzlanma ve Don Uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve sis hadisesi yaşanabileceğini bildirdi. Ayrıca, bölgede çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Erzurum'un Tekman ilçesinde termometreler dün gece -14,6'yı gösterdi.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunurken, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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