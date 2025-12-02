Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahminleri

Güncelleme:
Ülke genelinde hava durumu geçişken, bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Batı kesimlerde sıcaklık artışı, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kış koşulları ön planda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
