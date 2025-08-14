Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 42
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL