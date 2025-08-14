Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 42

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL

