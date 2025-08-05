Meteoroloji'den Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlükü, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava, Akdeniz'in iç kısımlarında ise sağanak yağışların beklediğini açıkladı. Rüzgarın Marmara'da kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 35
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 36
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu 31
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 35
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL