Meteoroloji'den Hava Tahmini: Yağış Yok, Sıcaklıklar Normallerde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30