Mesob Genel Kurulu'nda Güven Tazeleyen Keskin: "Esnafın Sorunlarını Hem Malatya'da Hem Ankara'da Savunuyoruz"

(MALATYA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (MESOB) 2026 yılı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şevket Keskin, yeniden başkan seçildi. Genel Kurul'da konuşan Keskin, "Malatya'nın sorunları var. Bunun farkında değiller. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'ndan daha üst bir makam yok. En üst makam Cumhurbaşkanıdır. Malatya'da bizden başka gidip Cumhurbaşkanı'na bu sorunları anlatan varsa, çıksın söylesin." ifadelerini kullandı.

"Oda başkanlarımız esnafın yüzünü kara çıkarmadı"

Genel Kurul'un ardından konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, katılım sağlayan delegelere ve oda başkanlarına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Buradaki oda başkanlarımıza ve yönetim kurullarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar, temsil ettikleri esnafın yüzünü hiçbir zaman kara çıkarmadılar. Tüm oda başkanlarımız, adeta aslanlar gibi, esnafımıza ellerinden geldiğince hizmet etmeye çalıştılar."

Biz esnaf odası olarak hiçbir zaman hiçbir siyasi partinin arka bahçesi, orta bahçesi ya da yan bahçesi olmadık. Biz merkeziz. Bizim üyelerimiz arasında her siyasi partiden insanlar var. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Elbette herkesin gönlünde bir parti olabilir ama biz hiçbir zaman bu anlayışı odalarımıza sokmadık.

Esnafın hangi sorunu varsa hem yerelde hem de Ankara'da, gücümüzün yettiği ölçüde güçlü bir şekilde Malatya'nın ve esnafımızın hakkını savunmaya devam ediyoruz. Bazıları bizi eleştiriyor, canları sağ olsun. 'Elinde bir yeşil dosya var, Cumhurbaşkanı'na götürüp sunuyor' diyorlar. Ama dosyanın içinde ne olduğunu bilmiyorlar. O dosyanın içinde esnafın sorunları, Malatya'nın sorunları var. Bunun farkında değiller. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'ndan daha üst bir makam yok. En üst makam Cumhurbaşkanıdır. Malatya'da bizden başka gidip Cumhurbaşkanı'na bu sorunları anlatan varsa, çıksın söylesin. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Malatya'nın hakkını savunmak boynumuzun borcudur."

Kaynak: ANKA