MESEM öğrencilerinden kırsal mahalle okullarına güzellik dokunuşu

Samsun İlkadım MESEM Güzellik ve Saç Bakım Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin saç bakım ve kesim işlemlerini yapıyor. Proje hem mesleki deneyim kazandırıyor hem de kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile öğreticileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin saç bakım ve kesim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Okullara giden ekipler, kız öğrencilerin saçlarını örüp bakım yaparken erkek öğrencilerin de saçlarını tıraş ediyor. Yapılan çalışmalar sayesinde hem öğrencilerin kişisel bakımları karşılanıyor hem de mesleki eğitim alan gençler sahada uygulama deneyimi kazanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde büyük ilgi gören uygulama, okul yönetimleri ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Okullarımız bu durumdan memnun"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İlkadım MESEM Müdürü Kazım Calap, sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Calap, "İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi olarak sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti kapsamında köy okullarımıza gidiyoruz. Öğrencilerimizin mesleki becerilerini artırmak, aynı zamanda mesleki tanıtım yapmak amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda çok yetenekli ve becerikliler. Hepsi usta seviyesinde çalışmalar ortaya koyuyor. Okullarımız da bu durumdan oldukça memnun kalıyor" dedi.

Proje sayesinde hem öğrencilerin mesleki gelişimi desteklenirken hem de kırsaldaki çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarına katkı sağlanıyor. Çalışma, eğitim ile sosyal dayanışmayı bir araya getiren yönüyle dikkat çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
