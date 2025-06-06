Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı Coşkusu

Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman, bayram namazını büyük bir coşkuyla eda etti. İsrail güçlerinin kısıtlamalarına rağmen Müslümanlar cami avlusunda bir araya gelerek bayram namazını kıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Müslüman, cami avlusunda bayram namazı için saf tuttu. Kudüs semalarında sabah ezanıyla birlikte tekbir sesleri yankılanırken, Müslümanlar, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin dayattığı kısıtlamalara rağmen bayram namazını eda etti. Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan, bazı Kudüslüler bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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