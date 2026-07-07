Haberler

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu görevine başladı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HSK kararnamesiyle İstanbul'dan Çeşme'ye atanan Mert Tataroğlu, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine resmen başladı. Devir süreci tamamlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 12 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mert Tataroğlu, göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mert Tataroğlu, ilçedeki görevine resmen başladı. Tataroğlu, Çeşme'ye atanmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapıyordu. İstanbul'daki görevi sırasında Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda çalışan Mert Tataroğlu, HSK kararnamesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Aynı kararname kapsamında Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen ise Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

Yeni Başsavcı Mert Tataroğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte Çeşme Adliyesi'nde başsavcılık görevinde devir süreci tamamlanmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'i küplere bindirecek mesaj
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

Dünya bu uçağı takip ediyor
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Bu görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Faturası hayli ağır oldu
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek