Mersinli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit-2 Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü militanlarınca gerçekleştirilen taciz ateşinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke (29), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mehmet Emre Teke için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, il protokolü ve askeri erkan ile şehit yakınları katıldı.

Törende, şehidin babası Davut Teke ile annesi Züleyha Mutlu ve yakınları, Türk bayrağına sarılı şehit tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile, törene katılanlar tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Baba Davut Teke ile küçük kızının sarılarak gözyaşı dökmesi, törene katılanları duygulandırdı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındıktan sonra Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit-2 Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü militanlarınca açılan ateşte Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke ağır yaralanmış, yaralı asker kaldırıldığı Işıklı Seyyar Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. - MERSİN