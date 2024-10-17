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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Anamur Adliyesi'ni Ziyaret Etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Anamur Adliyesi'ni Ziyaret Etti
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anamur ilçesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Anamur Adliyesi'ni ziyaret etti. Burada Başsavcı Tanju Çatlı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süreyya Topaloğlu ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anamur Adliyesini ziyaret etti.

Anamur ilçesinde temaslarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, adliyeye de gitti. Burada Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süreyya Topaloğlu ile görüşen Pehlivan, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarete Kaymakam Bilal Bozdemir de eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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