Mersin Üniversitesi, Filistin'e Destek Açıklaması Yaptı
Mersin Üniversitesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı ve Gazze'deki işgal planını eleştirerek, insan hakları ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti. Üniversite, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduğunu vurguladı.

Mersin Üniversitesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve Gazze'deki işgal planını kınayan yazılı bir açıklama yaptı.

Üniversitenin açıklamasında, Gazze'de yaşanan insanlık dramının derin bir kaygı ve üzüntüyle takip edildiği belirtilerek, "İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik saldırıları, temel insan haklarının ve uluslararası hukukun açık ihlalidir. Son günlerde ortaya çıkan işgal planı ise yalnızca bir toprağın değil, bir halkın varlığının, kültürünün ve geleceğinin hedef alındığını göstermektedir " denildi.

Açıklamada, binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği, hastaneler, okullar ve ibadethanelerin hedef alındığı saldırıların, insanlığın ortak vicdanının kabul edemeyeceği bir zulüm olduğu ifade edildi. Üniversitelerin, insanlığın ortak aklının ve vicdanının temsilcileri olarak sessiz kalamayacağı vurgulandı.

Filistin halkının haklı mücadelesinin her zaman yanında olduklarını belirten Mersin Üniversitesi, "Gazze'deki insanlık felaketinin normalleştirilmesine ve meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Filistin Devletinin tanınmasının, adalet ve barışın sağlanması açısından kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Üniversite, barış, sevgi ve adaletin hakim olduğu, bebeklerin, çocukların, yaşlıların ve masum insanların öldürülmediği bir gelecek için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
