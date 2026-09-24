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Mersin Tarsus'ta terör ve uyuşturucu soruşturmalarına koordinasyon toplantısı yapıldı

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Mersin Tarsus'ta terör ve uyuşturucu soruşturmalarına koordinasyon toplantısı yapıldı
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Mersin Tarsus'ta Ağustos-Eylül Ayı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak başkanlığında yapıldı. Terör, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar ve uyuşturucu soruşturmaları ile kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör, organize suçlar, kaçakçılık, mali suçlar ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmaların değerlendirildiği Ağustos-Eylül Ayı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen toplantıda, adli soruşturmalardaki gelişmeler, mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile uygulamada birlik ve etkinliğin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Tarsus Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Sarıoğlu ile ilgili bürolardan sorumlu Cumhuriyet savcıları katıldı.

Terör ve uyuşturucu soruşturmaları değerlendirildi

Toplantıda, Tarsus Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Tarsus Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu ile Tarsus Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaların mevcut durumu değerlendirildi. Toplantıya Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı, Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı, Çamlıyayla İlçe Emniyet Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Çukurova Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli de katıldı.

Toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması ve adli soruşturmaların daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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