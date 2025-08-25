Mersin'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Farah Elmasri Diyarbakır'da Defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişiden 17 yaşındaki Farah, Diyarbakır'da defnedildi.

Diyarbakır'da yurtta kalan çocukları Mersin'e tatile götürmek için yola çıkan Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 27 AGY 921 plakalı tıra çarpmış kazada, devlet korumasındaki yabancı uyruklu Farah Elmasri (17) ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakım personeli Yıldız Polat (38) yaşamını yitirmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından Diyarbakır'a getirilen Farah Elmasri'nin cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük'ün kıldırdığı cenaze namazıyla toprağa verildi.

Cenaze namazına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, yardımcısı Seyfi Bozçelik, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Çocuk hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Elmasri'nin naaşı gözyaşları arasında defnedildi. - DİYARBAKIR