Haberler

Babadan kalma lokanta, yüzlerce obje ile müzeye dönüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde, Faruk Devam'ın babasından kalan lokantası, yöre halkının kullandığı eşyalarla nostalji müzesine dönüştü. 1966'dan beri hizmet veren lokanta, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 44 yaşındaki Faruk Devam babasından kalan lokantayı geçmişte yöre sakinlerinin kullandığı eşyalarla nostalji müzesine çevirdi. Lokanta gelenler gördükleri eşyalarla geçmişe yolculuk yapıyor.

İlçede Dış Çarşı Caddesi'nde 1966 yılında babasının açtığı lokantayı 2004'te devralan Faruk Devam, yöre halkının kullandığı eşyaları, aletleri, giyecekleri ve yaşam şeklini aktaran objeleri toplayıp, sergilemeye başladı. Tarihi 1890'lara dayanan yüzlerce objeyi lokantanın duvarlarında ve özel raflarda sergileyen Devam, iş yerini adeta müzeye dönüştürdü.

Dönüşüm sürecini anlatan Faruk Devam, "Burası 1966 yılında babamdan kalan bir lokantadır, 2004 yılından bu yana da ben işletiyorum. Mut'ta eski bir lokanta imajı oluşturuldu. Buradaki objeler zamanla oluştu. Çok eski müşterilerimiz var. Buradaki müşterilerimiz zamanla eski eşyalarını bize getirdiler. Daha sonrasında hurdacılar ve antikacılardan aldık. Geçmişten günümüze olan eşyaları biriktiriyoruz. Güzel bir hobi oldu bizim için seviyoruz" dedi.

Çocukluğunda bu yana bu lokantaya gelip yemek yediğini belirten Tarık Ay ise "Buraya geldikçe ve bu eski eserleri gördükçe çok duygulanıyorum çok güzel bir havası var gerçekten kalite gelmeye değer" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

