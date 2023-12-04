Mersin'deki İlkokul Öğrencileri Filistin İçin Bağış Kampanyası Düzenledi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Vali Şenol Engin İlkokulu öğrencileri, Filistin için bağış kampanyası düzenledi. Okuldaki minik çocuklar, 9 bin TL toplayarak parayı Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Şubesi'ne teslim etti.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Vali Şenol Engin İlkokulu öğrencileri, Filistin için bağış kampanyası düzenledi.

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok ülkeden tepkiler gelmeye de devam ediyor. Tepkilerin yanı sıra başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerden de Filistin'e insani yardımlar sürüyor. Özellikle Gazze'de hayatını kaybeden çocukları gören Vali Şenol Engin İlkokulu öğrencilerinden İkra Asel Tan, Rüzgar Ata Portakal ve Aybüke Çakmak da okulda bağış kampanyası başlattı. Minik çocuklar okuldaki öğrencilerden ve velilerden 9 bin TL toplarken, paraları Filistin'e ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Şubesi'ne teslim etti.

Mezitli İlçe Müftüsü Dr. Hasan Selam, örnek davranışlarından dolayı Vali Şenol Engin İlkokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve kampanyada katkısı bulunan herkese teşekkür etti. - MERSİN