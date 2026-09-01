Haberler

Mersin'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

Mersin'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yeni adli yıl dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacaklarını belirterek, suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederek, "Ülkemize, memleketimize, milletimize, hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız" dedi.

Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene AK Parti Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal, Jandarma Komutan Vekili Albay Oktay Öztürk ile adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

Adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Emre, "Öncelikle sağlığımız yerinde olacak, daha sonra da ülkemize, memleketimize, milletimize, hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız. Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Hep birlikte vatandaşımızın, ülkemizin bu beklentisini karşılayacağız" diye konuştu.

Kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Emre, "Toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altının kaderi belli oluyor! Tüm gözler açıklanacak veride
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış

Taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu

Eski eşinin yüzünden işinden olmuştu! İşte Pınar Erbaş'ın yeni adresi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedini...
Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama

İlçe diken üstünde! Hastaneler dolup taştı, beklenen açıklama geldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor

Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı bini aştı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi