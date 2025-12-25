Haberler

Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Ayin sırasında mumlar yakıldı ve dualar edildi.

Mersin'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Akdeniz ilçesindeki kilisede gerçekleştirilen ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Ayin sırasında Hristiyanların Noel'ini kutlayan Peder Teymur, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Ayin kapsamında mumlar yakıldı, barış ve huzur için dualar edildi.

Noel ayinine katılan cemaat, programın sonunda birbirine sarılarak Noel'i kutladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
