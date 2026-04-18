Haberler

Mersin'de Eğitimde Şiddete Tepki Gösteren Öğretmenlerin Yürüyüşüne Polis Engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Eğitim-Sen'in çağrısıyla toplanan öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları, okulları hedef alan saldırıları protesto etmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürümek istedi. Polis, yürüyüşü engelleyerek barikat kurdu, gergin anlar yaşandı.

(MERSİN) - Okulları hedef alan saldırıları ve şiddet olaylarını protesto etmek isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne topluca yürümesine polis izin vermedi. Öğretmenlerin önünde barikat kuran polisle göstericiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Mersin'de Eğitim-Sen'in çağrısıyla bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinden yurttaşlar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yapılan saldırıları protesto etmek için Milli Eğitim Müdürlüğüne yürümek istedi. Grup, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Kuşimato Sokağı'nda bir araya geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü de çok sayıda Çevik Kuvvet polisi ve TOMA ile sokakta önlem aldı.

Eğitimci ve vatandaşların toplanmasının ardından Çevik Kuvvet ekipleri 2 ayrı barikat kurarak yürüyüşü engelledi. Eylemde "Öğretmene değil, katillere barikat", "Yusuf Tekin istifa" şeklinde sloganlar attı.

Eğitim-Sen yöneticileriyle Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi ancak polis barikatı kaldırmadı ve toplu yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine göstericiler ikişer kişilik gruplar halinde barikattan çıktı ve bireysel olarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti. Bu sırada öğrencilerle polisler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Müdürlük önündeki basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

