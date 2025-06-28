Mersin'de Minibüs Altında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Mersin'de Minibüs Altında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Mersin'de bir minibüsün altında mahsur kalan yavru kedi, şoförün çabalarıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, yolcuların dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı.

Mersin'de bir minibüsün altında mahsur kalan yavru kedi, şoförün uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi D-400 kara yolu üzerindeki bir durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin-Erdemli hattında sefer yapan Mes Koop'a ait bir minibüste durakta beklediği sırada, yolcular araç altından gelen miyavlama sesini fark ederek şoföre bildirdi. Şoför Selim Serdar Tural, hemen aracın altına yöneldi. Aracın altına uzanarak bir süre uğraş veren Tural, yavru kediyi bulunduğu yerden dikkatlice çıkardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kedinin sağ salim kurtarılması, çevredeki vatandaşların takdirini topladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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