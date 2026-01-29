Yükümlüler, Mersin'de okulları temizleyip boyadı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün kamuya yararlı bir işte çalıştırılma projesi kapsamında Mersin'de bulunan okullarda temizlik ve boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan yükümlülerle 19 - 28 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 5 okulda kapsamlı temizlik çalışması, 3 okulda ise boyama çalışması yapıldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü belirtilirken, 1 okulda boyama işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra yükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. - MERSİN