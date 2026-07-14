Bozyazı'da kayıp olarak aranan kadın bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki gündür haber alınamayan ve ekipler tarafından aranan 44 yaşındaki Ümmü Pancar, kendi imkanlarıyla evine döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Pancar'dan, 12 Temmuz Pazar günü saat 14.00'ten itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ile vatandaşların katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İki gün boyunca sürdürülen arama çalışmaları devam ederken Ümmü Pancar, bugün sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla evine döndü. Yapılan ilk değerlendirmede sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böylece iki gündür ekipler ve vatandaşların katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları, Ümmü Pancar'ın sağ salim evine dönmesiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı