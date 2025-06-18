Mersin'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 'İl Hayvanları Koruma Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen kurul toplantısına, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Toplantıda, Mersin genelinde faaliyet gösteren hayvan bakımevlerinin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, bakımevlerinin kapasite ve koşullarının iyileştirilmesi, uygun arazilerde doğal yaşam alanlarının oluşturulması, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından sahipsiz hayvanlara yönelik alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, hayvanların sağlıklı bir çevrede yaşamalarının hem insani bir görev hem de yasal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Vali Toros, "Amacımız, ilgili mevzuat doğrultusunda insan, hayvan ve çevre sağlığını gözeterek hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlamak" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından kurul üyeleri görüş ve önerilerini paylaştı. Karşılıklı fikir alışverişi ile devam eden toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MERSİN