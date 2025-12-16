Haberler

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
Güncelleme:
Mersin'de bir vatandaşın markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla alışveriş yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı.

  • Mersin'in Erdemli ilçesinde bir markette, orta yaşlı bir vatandaş ayakkabılarındaki çamuru temizleyemediği için ayakkabısını çıkarıp çorapla içeri girdi.
  • Marketin güvenlik kamerası, vatandaşın ayakkabısını çıkararak içeri girişini ve kasiyerin şaşırdığı anları kaydetti.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı yaylasında yer alan bir markette yürekleri ısıtan anlar yaşandı.

MARKETE ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARIP GİRDİ

Markete gelen orta yaşlardaki bir vatandaş, ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda sıyırdı. Çamurun çıkmadığını gören kişi, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan kişiyi ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar baştan sona marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içlerini ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdo Kulo:

Dünyanın hiç biryerinde böyle kadim kadişinas bir ülke insanı göremessiniz.

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

oh oh marketteki tüm bakteri ve mikropları çorapları ile camiye ve eve kadar taşır..

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Daha önceden yaşanmış sahneler. İlk ambulansa kirli üstüyle binmek istemeyen emekçi asla unutulmaz.

