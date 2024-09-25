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Mersin'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Mersin'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı', Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşları ilçe müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının son bölümünde konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, kurumlara gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Kurumlarımız ile birlikte koordine içinde azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu illetten kurtulmak için geleceğimiz her şeyimiz olan çocuklarımızın etkilenmesini sıfıra indirmek için mücadelemiz hep sürecek. Burada en önemlisi samimiyetle, içtenlikle inanarak mücadele vermek" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, üyelerin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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