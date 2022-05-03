Mersin'de araç motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Haberler

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Mersin'de araç motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mersin'de araç motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, bir otomobilin motor aksamının içine giren yılan, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılarak doğaya bırakıldı.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin'de, bir otomobilin motor aksamının içine giren yılan, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden yapılan açıklamaya göre, olay, Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobilinin motor suyunu kontrol etmek için kaputu açan Ahmet Arslan, bir anda bir yılanla karşı karşıya geldi. Yılanı çıkarmaya çalışan Arslan, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor aksamları arasına giren yılanı çıkarmak için çaba harcadı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktılar. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mersin, Yılan, Yerel, Haberler

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