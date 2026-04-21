Mersin'de skandal görüntü: Pirinçten kedi dışkısı çıkan markete ceza

Mersin'de bir markette açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı bulunduğu iddiasıyla yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi ve işletmeye 52 bin 801 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette açıkta satılan pirinçte yabancı madde bulunduğu iddiası, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından işletmede yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası işletmeye, 5996 Sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası kesildi.

"Hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi"

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan görüntülere istinaden denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "İlgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda 'Gıda Hijyeni Yönetmeliği' kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 Sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı' ile 'Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması' üzerinden ihbar ve şikayetlerini iletebileceği hatırlatılarak, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
