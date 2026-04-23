Mersin'de 28 yıllık polis memuru telsizden veda etti

Mersin'de 28 yıllık polis memuru telsizden veda etti
Türk Polis Teşkilatı'nda 28 yıldır başarıyla görev yapan polis memuru Metin Doğan, Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirdiği veda anonsuyla emekliye ayrıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nda 28 yıldır başarıyla görev yapan polis memuru Metin Doğan, Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirdiği veda anonsuyla emekliye ayrıldı.

Mesleki hayatı boyunca İstanbul ve Mardin'in ardından Mersin'in Bozyazı ile Anamur ilçelerinde çalışan Trafik Tescil Büro Amirliği personeli Metin Doğan (54), emeklilik kararı aldı. Görev süresi boyunca vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emektar polis memuru, mesleğine telsiz anonsuyla veda etti.

Doğan anonsunda: "Vatandaşın huzur ve güvenliği için onur ve gururla çalıştığım meslek hayatıma bugün son verirken, öncelikle şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta sıralı amirlerimiz olmak üzere görevine devam eden tüm meslektaşlarıma sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun"dedi.

30 yıllık onurlu hizmet süresini noktalayan Doğan'ın emekliliği duygusal anlara sahne oldu. Mesai arkadaşları, Doğan'ı tebrik ederek yeni hayatında başarı dileklerinde bulundu.

Son görevini yapan Doğan'ı Anamur İlçesi Kaymakamı Kemal Duru ise pastayla uğurladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık

İran'ın operasyonu sonrası ABD donanmasında şok görevden alma
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı