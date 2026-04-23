Mersin'de 28 yıllık polis memuru telsizden veda etti

Türk Polis Teşkilatı'nda 28 yıldır başarıyla görev yapan polis memuru Metin Doğan, Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirdiği veda anonsuyla emekliye ayrıldı.

Mesleki hayatı boyunca İstanbul ve Mardin'in ardından Mersin'in Bozyazı ile Anamur ilçelerinde çalışan Trafik Tescil Büro Amirliği personeli Metin Doğan (54), emeklilik kararı aldı. Görev süresi boyunca vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emektar polis memuru, mesleğine telsiz anonsuyla veda etti.

Doğan anonsunda: "Vatandaşın huzur ve güvenliği için onur ve gururla çalıştığım meslek hayatıma bugün son verirken, öncelikle şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta sıralı amirlerimiz olmak üzere görevine devam eden tüm meslektaşlarıma sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun"dedi.

30 yıllık onurlu hizmet süresini noktalayan Doğan'ın emekliliği duygusal anlara sahne oldu. Mesai arkadaşları, Doğan'ı tebrik ederek yeni hayatında başarı dileklerinde bulundu.

Son görevini yapan Doğan'ı Anamur İlçesi Kaymakamı Kemal Duru ise pastayla uğurladı. - MERSİN

