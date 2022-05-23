Mersin Büyükşehir'den Otobüs Şoförlerine 'İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 137 yeni otobüs şoförü, vatandaşlara güler yüzlü hizmet ve güvenli bir yolculuk sunabilmek amacıyla 25'er kişilik gruplar halinde teorik ve pratik "İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi" alıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan şoförler direksiyon başına geçerek seferlere çıkıyor.

Büyükşehir'de Nisan ve Mayıs aylarında işe alınan toplam 137 otobüs şoförü 25'er kişilik gruplar halinde Macit Özcan Tesisleri'nde aldıkları teorik eğitimleri, Mersin Stadyumu yanındaki park alanında pratiğe döktü. Teorik eğitimlerde yolcularla iletişimden trafikte dikkat edilmesi gerekenlere kadar pek çok bilgiyi edinen şoförler, pratik eğitimlerde kullandıkları araçların kapasitesini ve özelliklerini daha iyi tanıma olanağı buldu.

"EĞİTİMLERDEN BAŞARIYLA GEÇENLERİ DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇİRİYORUZ"

Devam eden eğitimlerle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde görevli Eğitim Şoförü Fatih Yaldız, "Toplu taşımamız hızlı bir şekilde büyüyor. İşe yeni alınan 137 şoför arkadaşımız var. Bize verilen eğitim sürecini onlara aktarıyoruz. Eğitimlerden başarıyla geçenleri otobüslerimize çıkartıyoruz. Tamamlayamamış olanları da eğitimlerine devam ettirip diğer arkadaşların seviyesine geldiklerinde güvenli ve güler yüzlü hizmet vermeleri için direksiyonun başına geçiriyoruz" dedi.

"ARAÇLARINI TANITIYORUZ, KAZA BELA YAPMADAN ARAÇLARINI KULLANMALARINI SAĞLIYORUZ"

Trafik Kazaları Önleme Sürüş Teknikleri Eğitmeni Ömer Şen, teorik eğitimlerde araç ve fren kontrolünden manevra ve virajlara giriş-çıkış tekniklerine kadar pek çok bilgi verdiklerini belirterek, "Aynı eğitimi alanda uygulamalı olarak da sürücülerle birlikte uyguluyoruz. Bu sayede doğru şekilde araç kullanmayla ilgili eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim eğitimlerimiz genelde keyifli olur. Şoförler burada birçok şey öğrendiklerini söylüyorlar. Araçlarını tanıtıyoruz, kaza bela yapmadan araçlarını kullanmalarını sağlıyoruz. Otobüs sürücüleri uzun saatler araç kullanıyorlar. Araçlarını tanımaları ve kapasitesini bilmeleri kendileri için daha güvenli bir sürüş sağlıyor" diye konuştu.

"BU EĞİTİMLERİN ŞOFÖRLÜK BECERİLERİMİ ARTIRDIĞINI GÖRDÜM"

Şoförlerden Murat Kutalcı, 16 yıllık şoför olduğunu ve Büyükşehir'de otobüs şoförü olarak işe başladığını belirterek, "Aldığım eğitimlerden sonra vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunacağıma inanıyorum. Şu anda ileri sürüş teknikleri eğitimleri alıyoruz. Bu eğitimlerin şoförlük becerilerimi artırdığını gördüm. Eğitimin şart olduğuna inanıyorum" dedi.

"İNSANLARA DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ SAĞLAYABİLECEĞİZ"

Şoförlerden Erdal Kocaman ise trafikte dikkat edilmesi gerekenler ve yolcuyla iletişim konusunda teorik eğitimler aldıklarını kaydederek, "İleri sürüş eğitimi gibi pratik eğitimlere geçtik. Mesela aracımızı daha iyi tanıyabildik. Bu eğitim tamamlanınca insanlara daha sağlıklı ve güvenli bir sürüş sağlayabileceğiz" diye konuştu.