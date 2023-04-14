Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 572 Kadrolu İşçinin Günlük Ücretine Yüzde 56'lık Artış

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube arasında 572 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre, günlük ücretlere yapılan yüzde 56’lık artışla kadrolu işçi ücreti 12 bin 897 liradan 18 bin 71 liraya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube arasında 572 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre, günlük ücretlere yapılan yüzde 56'lık artışla kadrolu işçi ücreti 12 bin 897 liradan 18 bin 71 liraya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube arasında Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan toplam 572 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ile Belediye İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya tarafından atıldı.

Günlük ücretlerde yapılan yüzde 56'lık artış ve sosyal haklarda yapılan iyileştirmeler, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan kadrolu personel arasında sevinç ve memnuniyet yarattı. Toplu iş sözleşmesiyle, MESKİ'de görev yapan 224 ve Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 348 olmak üzere toplam 572 kadrolu işçinin günlük ücretlerine yüzde 56 oranında artış yapılarak; 333,60 lira olan kadrolu işçi günlük ücreti 520,50 liraya yükseltildi. Yapılan artışla birlikte aylık ortalama 12 bin 897 lira olan kadrolu işçi ücreti ise 18 bin 71 liraya yükseltildi.

Üç yıllık imzalanan ve 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak sözleşme gereği kadrolu işçilerin ücretlerine ve tüm sosyal haklarına, enflasyondan etkilenmemeleri için yıllık enflasyon oranında her yıl artış yapılacak.