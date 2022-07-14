Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hayranlarını Hayko Cepkin'le Buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, binlerce genci Hayko Cepkin konserinde bir araya getirdi. Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş sahilinde düzenlenen konserde Hayko Cepkin sevilen şarkılarını seslendirirken, kentin dört bir yanından kendisini izlemeye gelen binlerce seyirci unutulmaz bir akşam yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ile Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ'ın da hazır bulunduğu konserde binlerce Hayko Cepkin hayranı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş sahilinde düzenlenen konserde bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını sahne şovlarıyla birleştirerek, kendisini dinlemeye gelenlerin beğenisini kazandı. Sanatçının şarkılarına, konser alanını dolduran gençler de zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Hayko Cepkin, "Şu anda en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri deşarj olmaktı. Umarım deşarj olmuşsunuzdur. Yaşanan bu kadar sıkıntının içerisinde umarım biraz, 1-2 saat de olsa kafanızı dağıtabilmişizdir. Bu güzel ortamın yaşanmasına katkı sunan ve bizi sizlerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e sonsuz teşekkürler" dedi.

ANKA / Yerel